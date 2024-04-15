Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Владимир Зеленский отметил, что союзники, защитив Израиль, продемонстрировали, что «единение не только возможно, но и полностью эффективно».

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страны Запада могли бы помочь стране в защите неба от атак россии по примеру того, как они помогли Израилю во время массированного воздушного удара со стороны Ирана.

Глава государства сообщил, что вопрос защиты неба сегодня был одним из ключевых на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

«Физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые понимают это и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения», – подчеркнул Президент.

Он отметил, что союзники, защитив Израиль, продемонстрировали, что «такое единение не только возможно, но и полностью эффективно».

«То же самое возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5 статьи, достаточно только политической воли», – добавил Зеленский.

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