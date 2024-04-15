Зеленський закликав союзників захистити Україну так само, як Ізраїль

Володимир Зеленський зазначив, що союзники, захистивши Ізраїль, продемонстрували, що «єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне».

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що країни Заходу могли б допомогти країні у захисті неба від атак росії за прикладом того, як вони допомогли Ізраїлю під час масованого повітряного удару з боку Ірану.

Глава держави повідомив, що питання захисту неба сьогодні було одним із ключових на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

«Фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання», – наголосив Президент.

Він зазначив, що союзники, захистивши Ізраїль, продемонстрували, що «таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне».

«Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі», – додав Зеленський.

Раніше ми писали, що у Британії відповіли, чому не можуть допомогти Україні збивати дрони, як над Ізраїлем.

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