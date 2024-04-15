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Конгресмени США закликали спікера Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю

20:05, 15 квітня 2024
Понад 90 членів Палати представників США закликали спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроект щодо допомоги для України та Ізраїлю.
Конгресмени США закликали спікера Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю
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Американські конгресмени закликали спікера Палати представників Майка Джонсона винести 15 квітня на голосування пакет фінансування пріоритетів національної безпеки США, схвалений Сенатом у лютому і містить військову допомогу для України (61 млрд доларів), Ізраїлю та Тайваню.

Лист Джонсону, який підписав 91 конгресмен із Республіканської та Демократичної партій, опублікував конгресмен Джош Готтгеймер.

У листі конгресмени нагадали, що цими вихідними іранський режим використав сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет для удару по союзнику США Ізраїлю.

У цьому контексті спікера Джонсона закликали негайно винести на голосування пакет на 95 млрд. доларів, який ще в лютому підтримав Сенат.

Конгресмени зазначають, що законопроект отримав 70 голосів зі 100 у Сенаті і, якщо його розглядатиме Палата представників, то документ може бути надісланий президенту США Джо Байдену вже того ж дня.

Як відомо, Сенат раніше ухвалив пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не допустив його до голосування.

Додамо, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що останні удари росії по енергетиці України показують, наскільки важлива допомога США.   

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