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Конгрессмены США призвали спикера Джонсона немедленно вынести на рассмотрение помощь для Украины и Израиля

20:05, 15 апреля 2024
Более 90 членов Палаты представителей США призвали спикера Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект по помощи для Украины и Израиля.
Конгрессмены США призвали спикера Джонсона немедленно вынести на рассмотрение помощь для Украины и Израиля
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Американские конгрессмены призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести 15 апреля на голосование пакет финансирования приоритетов национальной безопасности США, который был одобрен Сенатом в феврале и содержит военную помощь для Украины (61 млрд долларов), Израиля и Тайваня.

Письмо Джонсону, которое подписал 91 конгрессмен из Республиканской и Демократической партий, опубликовал конгрессмен Джош Готтгеймер.

В письме конгрессмены напомнили, что на этих выходных иранских режим использовал сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет для удара по союзнику США Израилю.

В этом контексте спикера Джонсона призвали немедленно вынести на голосование пакет на 95 млрд долларов, который еще в феврале поддержал Сенат.

Конгрессмены отмечают, что законопроект получил 70 голосов из 100 в Сенате и, если его будет рассматривать Палата представителей, то документ может быть отправлен президенту США Джо Байдену уже в тот же день.

Как известно, Сенат ранее принял пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не допустил его к голосованию. 

Добавим, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что последние удары россии по энергетике Украины показывают, насколько важна помощь США. 

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