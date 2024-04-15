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Какой средний размер зарплат и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений в I квартале: данные ГСА

21:01, 15 апреля 2024
В документе обнародовали средний размер заработной платы и стимулирующих выплат за январь – март 2024 года.
Какой средний размер зарплат и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений в I квартале: данные ГСА
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Государственной судебной администрацией Украины по итогам I квартала 2024 года проработана информация о среднем размере заработной платы и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений на основании отчетности о фактических расходах на оплату труда за январь – март 2024 года, предоставленной судами и учреждениями.

Информация о фактических расходах на оплату труда за январь-март 2024 года была обнародована на официальном сайте ГСА. С документом можно ознакомиться по ссылке (xlsx).

В документе обнародовали средний размер заработной платы и стимулирующих выплат за январь - март 2024 работников:

аппаратов апелляционных судов,

местных специализированных судов,

местных общих судов,

аппаратов ТУ ГСА Украины,

аппарата ГСА Украины,

аппарата Национальной школы судей Украины,

аппарата Высшей квалификационной комиссии судей Украины,

аппарата Службы судебной охраны.

Ранее сообщалось, что информацию о размере заработной платы работников аппаратов судов разместят на сайтах судов

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