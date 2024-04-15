Европейская комиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility

В Европейской комиссии отмечают, что план является основой для восстановления Украины и содержит адекватные механизмы защиты финансовых интересов ЕС.

Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.

В Европейской комиссии отмечают, что план реформ «действенным образом соответствует целям Ukraine Facility, определяя ключевые реформы и инвестиции, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Еще там добавляют, что план является основой для восстановления Украины и содержит адекватные механизмы защиты финансовых интересов Евросоюза.

«Финансирование от ЕС поможет Украине обеспечивать неотложные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. Сотрудничество с европейскими институтами играет чрезвычайно важную роль как в обеспечении макрофинансовой стабильности, так и выступает фундаментом для дальнейшего экономического роста. А внедрение структурных реформ в рамках программ развития приближает Украину к интеграции в ЕС», – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что план Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добродетели судей.

Также мы писали, что в Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса, упростят соглашения со следствием и изменят расчет сроков досудебного расследования.

Добавим, Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Вместе с тем, реформы процедур отбора прокуроров и привлечения их к дисциплинарной ответственности следует ожидать в 2026 году.

Напомним, план Ukraine Facility на 50 млрд евро «деньги в обмен на реформы» от ЕС предусматривает возможность остановить платежи или потребовать возврата средств, если Украина допустит коррупцию или мошенничество.

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