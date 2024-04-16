Спикер Палаты представителей Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю

Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.

В понедельник, 15 апреля, спикер Палаты представителей Майк Джонсон на закрытом заседании презентовал четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности. За документы планируется проголосовать до конца недели, передает The Hill.

По словам находившихся на встрече двух законодателей от Республиканской партии, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая позволила бы внесение поправок.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать замороженные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и замороженные ссуды для гуманитарной помощи.

Однако нынешний план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Херна, это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.

По словам Джонсона, текст законопроекта опубликуют «несколько позже» во вторник, а депутатам дадут 72 часа в его изучение.

Ранее конгрессмены США призвали спикера Джонсона немедленно вынести на рассмотрение помощь для Украины и Израиля.

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