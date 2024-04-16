Білий дім проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без України

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала Палату представників прийняти законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 млрд доларів.

Фото: prousa.info

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Білий дім оголосив, що не підтримує окремий законопроект про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона сказала, що "ми не приймемо окремий" законопроект про допомогу Ізраїлю, оскільки він "не допоміг би Ізраїлю та Україні".

Карін Жан-П'єр закликала Палату представників прийняти законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 млрд доларів США.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що спікер Палати представників Майк Джонсон презентував окремі законопроекти щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше конгресмени США закликали Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю.

Очікується, що Палата представників США розгляне пакет з допомогою Україні вже 19 квітня.

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