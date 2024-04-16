Стал известен финальный текст закона о мобилизации, который направили на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, документ

Руслан Стефанчук подписал закон о мобилизации и он был направлен на подпись Президенту – финальный текст.

16 апреля закон об усилении мобилизации 3562-IX был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Перед этим финальный текст в редакции, проголосованной в целом Верховной Радой 11 апреля как закон, подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Итак, уже известен окончательный текст закона.

Напомним, 11 апреля парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» (законопроект 10449).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный закон вводит новый документ, который могут получить граждане от ТЦК – требование. Требование будет следовать после обращения начальника ТЦК в полицию по поводу задержания уклониста и его доставки в ТЦК. Если полиция откажет начальнику ТЦК в таком задержании – он обращается в местный суд как административный с иском об ограничении уклониста в праве управления автомобилем.

Кроме того, новый закон предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ.

Закон не детализирует порядок вручения повесток – его отдельным актом установит Кабмин.

Кроме того, закон об усилении мобилизации допускает двойное толкование порядка бронирования государственных служащих и работников патронатной службы, как ранее писала «Судебно-юридическая газета».

При этом новый закон будет работать в комплексе с законом о цифровизации военного учета, позволяющего благодаря Реестру «Оберег» автоматизировать почти все процессы.

Следует отметить, что у граждан, стоящих на военном учете, будет 60 дней, чтобы обновить свои данные – они должны будут сообщить свой номер телефона и реальный адрес. Необновление данных может влечь значительный штраф (до 22,5 тысяч грн).

Ниже приводим полный текст закона в окончательной версии.

Автор: Наталья Мамченко

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