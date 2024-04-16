Требование ТЦК и повестка – в чем разница по новому закону о мобилизации

Если новый закон о мобилизации достаточно подробно регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование ТЦК, последствия его возвращения с отметкой о невручении, то вопрос вручения повесток будет регулироваться отдельным актом Кабмина.

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Новый закон об усилении мобилизации 10449 вводит еще один документ, который может получить гражданин от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой.

Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или нахождения лица, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении личности в праве вождения.

При этом, если новый закон достаточно детально регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование, последствия его возвращения с отметкой о невручении и т.п., то вопрос повесток, как следует из закона, будет полностью регулироваться актом Кабмина.

Як новий закон регулює питання повісток

Новий закон свідчить, що деталі вручення повісток має регулювати Кабмін.

Так, у законі додається визначення поняттю оповіщення. Цей термін включає у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

Відповідно, і до обов’язків підприємств, установ та організацій додається забезпечення також своєчасного оповіщення (окрім прибуття) працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації. Тобто, і вручення повісток.

Порядок проведення призову громадян на військову службу визначається Кабінетом Міністрів.

Саме в цьому порядку має бути визначений механізм взаємодії між органами влади та підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, органами військового управління, поліцією та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян.

Також Кабмін в цьому порядку врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо.

Крім того, Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Сам же Закон визначає цю процедуру у загальних рисах. Зокрема, що у період проведення мобілізації громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (тобто, до Реєстру «Оберіг»). Вимоги щодо фіксації набирають сили через 3 місяці після опублікування закону про мобілізацію.

Відповідно у Законі «Про Національну поліцію» визначать, що за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також встановлюється, що у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової)

поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Встановлено, що громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк.

Повістки будуть іменними. Так, відповідно до нового закону у повістці про виклик до ТЦК зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;

2) найменування ТЦК, що видав повістку;

3) мета виклику до ТЦК;

4) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

5) підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

6) реєстраційний номер повістки;

7) роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності) визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або будь-яким іншим способом із подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Для чого потрібна вимога ТЦК

Інша справа – вимога ТЦК. Вона фактично є «попередженням», за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судової процедури, а їм передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК.

Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку (документ має назву «вимога», яку не слід плутати з повісткою).

Днем вручення такої вимоги ТЦК буде вважатися:

1) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

2) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

Надалі, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (тобто, у тому числі, якщо проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.

Наступна процедура вже залежить цілком від суду. Відповідні зміни передбачені до Кодексу адміністративного судочинства. Детально судову процедуру раніше описувала «Судово-юридична газета» у матеріалі «Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією».

Слід зауважити, що окрім обмеження у праві керування авто, до громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосувати досить серйозні штрафи за порушення правил військового обліку. І у такому разі складна судова процедура не потрібна.

Автор: Наталья Мамченко

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