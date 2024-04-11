Для того, чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией

Судебной процедуре рассмотрения иска обязательно должна предшествовать попытка ТЦК доставить уклоняющегося с помощью полиции.

После некоторых колебаний парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности решил все же оставить в законопроекте о мобилизации 10449 нормы относительно ограничений для лиц, которые уклоняются от военного учета, не уточняют свои военно-учетные данные и не появляются в ТЦК. Впрочем, в отличие от первой редакции, речь не идет о блокировании счетов – а только об ограничениях в праве вождения авто.

Соответствующие меры будут применяться путем судебной процедуры, а им предшествует определенный алгоритм действий, который должен совершить ТЦК.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сначала руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), обращается в полицию относительно осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности (документ называется «требование», которое не следует путать с повесткой).

Днем вручения такого требования ТЦК будет считаться:

1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

2) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;

3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе.

В дальнейшем, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования (т. е., в том числе, если проставлена отметка о невозможности вручения) не исполнил обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу ограничения в праве управления авто.

Неприбытие не препятствует рассмотрению

Следующая процедура уже полностью зависит от суда. Соответствующие изменения предусмотрены Кодексом административного судопроизводства.

Дела будут рассматривать местные суды как административные. То есть, те же суды, которые рассматривают уголовные, гражданские дела и дела об админправонарушениях по первой инстанции.

Так, ТЦК подает иск в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих право на предъявление исковых требований, по общим правилам подсудности.

В этом иске должно быть указано имя (ФИО) ответчика, его место жительства или пребывания, почтовый индекс, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика при его наличии или номер и серия паспорта (если такие сведения известны истцу), известные номера средств связи, адреса электронной почты, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета; содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования; указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства; доказательства отправки копии иска и копий прилагаемых документов гражданину и т. д.

В случае несоблюдения этих требований суд оставляет иск без движения и предоставляет ТЦК срок, но не более 10 дней, для устранения недостатков. Невыполнение требований суда в установленный срок влечет возврат иска и прилагаемых к нему документов. Впрочем, возврат иска не является препятствием для повторного обращения с ним в суд после устранения его недостатков.

Определение об отказе в открытии производства ТЦК может обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его постановления.

Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления.

Суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства по делу, а по инициативе суда или ходатайству стороны – с проведением судебного заседания.

При этом неприбытие в судебное заседание лиц – как ТЦК, так и гражданина, которые должным образом уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует его рассмотрению.

Что должен доказать в суде ТЦК

Суд отказывает ТЦК в удовлетворении заявленных требований в случае, если ТЦК не докажет существования обстоятельств и принятия мер, а именно:

1) неисполнение лицом во время мобилизации обязанностей, предусмотренных ч. 3 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (т.е. неявка в ТЦК или неуточнение в течение м 60 дней своих военно-учетных данных), и совершение ним административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации);

2) невозможность осуществить административное задержание и доставку такого лица в ТЦК полицией;

3) вручение такому лицу требования ТЦК об исполнении обязанности военнообязанным, резервистом соответственно;

4) неисполнение таким лицом указанного в требовании долга.

Суд также отказывает в удовлетворении требования по ограничению в праве управления транспортным средством, если:

1) установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;

2) лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Суд закрывает производство по делу в случае выполнения требования. Временные ограничения устанавливаются сроком до выполнения или отзыва требования.

Решения суда по делам, определенным настоящей статьей, подлежат немедленному исполнению.

Апелляционные жалобы могут быть поданы в течение 15 дней со дня оглашения решения.

Участник дела, лицо, которое не участвовало в деле, если суд решил вопрос о его правах, свободах, интересах и/или обязанностях, которому решение суда не было вручено в день его провозглашения, имеет право на возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование , если апелляционная жалоба подана в течение 15 дней со дня вручения ему решения суда.

Впрочем, подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 15-тидневный срок со дня открытия апелляционного производства. Решение суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного разбирательства может быть обжаловано в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Впрочем, следует отметить, что кроме ограничения в праве вождения автомобиля к гражданину или предприятию, где он работает, могут применить достаточно серьезные штрафы за нарушение правил военного учета. И в таком случае сложная судебная процедура не требуется.

Автор: Наталья Мамченко

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