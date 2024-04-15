В аэропорту «Киев» сообщили, когда смогут принимать пассажиров в случае открытия неба над Украиной

Аэропорт «Киев» сможет принимать пассажиров уже через месяц после открытия неба над Украиной — председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Фото: pravda.com

Председатель Совета директоров международного аэропорта Киев Денис Костржевский сообщил, что аэропорт сможет начать прием пассажиров через месяц после объявления об открытии воздушного пространства страны. Об этом он заявил в интервью «Українським новинам».

По его словам, последствия военного периода можно будет быстро устранить.

«С военной точки зрения, Аэропорт «Киев» находится в абсолютно непригодном для использования состоянии. Самолеты не могут приземляться и взлетать. В то же время все те повреждения, все те меры, которые были предприняты для предотвращения использования аэродрома противником, можно довольно быстро устранить. Могу с уверенностью сказать, что мы будем готовы принимать пассажиров через месяц с момента, когда будет принято решение об открытии воздушного пространства над Украиной», – заявил он.

Также Костржевский добавил, что техника – в пригодности, а специалисты – готовы.

«В Аэропорте «Киев» мы делаем все возможное, чтобы как-то удержать, сохранить тот основной скелет тех специалистов, техников, инженеров, которые станут основой возрождения предприятия», - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина уже обсуждала с партнерами вопрос восстановления работы аэропорта «Борисполь» и знает конкретные действия.

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