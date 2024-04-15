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У аеропорті «Київ» повідомили, коли зможуть приймати пасажирів у випадку відкриття неба над Україною

19:14, 15 квітня 2024
Аеропорт «Київ» зможе приймати пасажирів вже за місяць після відкриття неба над Україною — голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський.
У аеропорті «Київ» повідомили, коли зможуть приймати пасажирів у випадку відкриття неба над Україною
Фото: pravda.com
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Голова Ради директорів міжнародного аеропорту «Київ» Денис Костржевський повідомив, що аеропорт зможе розпочати прийом пасажирів через місяць після оголошення про відкриття повітряного простору країни. Про це він заявив в інтерв'ю «Українським новинам».

За його словами, наслідки воєнного періоду можна буде швидко усунути.

«Із військової точки зору, Аеропорт «Київ» знаходиться у абсолютно непридатному для використання стані. Літаки не можуть приземлятися і злітати. Водночас, всі ті пошкодження, всі ті заходи, які були зроблені для унеможливлення використання аеродрому супротивником, можна досить швидко усунути. Можу з упевненістю сказати, що ми будемо готові приймати пасажирів через місяць із моменту, коли буде прийнято рішення про відкриття повітряного простору над Україною», - заявив він.

Також Костржевський додав, що техніка – в придатності, а фахівці – готові.

«У Аеропорту «Київ» ми робимо все можливе, щоб якось утримати, зберегти той основний кістяк, тих фахівців, техніків, інженерів, які стануть основою відродження підприємства», - сказав він.

Раніше Володимир Зеленський зазнчав, що Україна вже обговорювала з партнерами питання відновлення роботи аеропорту «Бориспіль» та знає конкретні дії.

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