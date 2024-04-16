Вимога ТЦК та повістка – в чому відмінність за новим законом про мобілізацію

Якщо новий закон про мобілізацію досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога ТЦК, наслідки її повернення з відміткою про невручення, то питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну.

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Новий закон про посилення мобілізації 10449 запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою.

Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

При цьому, якщо новий закон досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога, наслідки її повернення з відміткою про невручення тощо, то питання повісток, як випливає із закону, повністю буде регулюватися актом Кабміну.

Як новий закон регулює питання повісток

Новий закон свідчить, що деталі вручення повісток має регулювати Кабмін.

Так, у законі додається визначення поняттю оповіщення. Цей термін включає у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

Відповідно, і до обов’язків підприємств, установ та організацій додається забезпечення також своєчасного оповіщення (окрім прибуття) працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації. Тобто, і вручення повісток.

Порядок проведення призову громадян на військову службу визначається Кабінетом Міністрів.

Саме в цьому порядку має бути визначений механізм взаємодії між органами влади та підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, органами військового управління, поліцією та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян.

Також Кабмін в цьому порядку врегулює порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо.

Крім того, Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Сам же Закон визначає цю процедуру у загальних рисах. Зокрема, що у період проведення мобілізації громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (тобто, до Реєстру «Оберіг»). Вимоги щодо фіксації набирають сили через 3 місяці після опублікування закону про мобілізацію.

Відповідно у Законі «Про Національну поліцію» визначать, що за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також встановлюється, що у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової)

поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Встановлено, що громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк.

Повістки будуть іменними. Так, відповідно до нового закону у повістці про виклик до ТЦК зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;

2) найменування ТЦК, що видав повістку;

3) мета виклику до ТЦК;

4) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

5) підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

6) реєстраційний номер повістки;

7) роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посаду, а також пред’явити службові посвідчення.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності) визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або будь-яким іншим способом із подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Для чого потрібна вимога ТЦК

Інша справа – вимога ТЦК. Вона фактично є «попередженням», за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судової процедури, а їм передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК.

Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку (документ має назву «вимога», яку не слід плутати з повісткою).

Днем вручення такої вимоги ТЦК буде вважатися:

1) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

2) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

Надалі, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (тобто, у тому числі, якщо проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.

Наступна процедура вже залежить цілком від суду. Відповідні зміни передбачені до Кодексу адміністративного судочинства. Детально судову процедуру раніше описувала «Судово-юридична газета» у матеріалі «Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією».

Слід зауважити, що окрім обмеження у праві керування авто, до громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосувати досить серйозні штрафи за порушення правил військового обліку. І у такому разі складна судова процедура не потрібна.

Автор: Наталя Мамченко

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