Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Статья 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в редакции принятого 11 апреля Закона об усилении мобилизации 10449 допускает двойное толкование как в отношении того, каких государственных служащих следует забронировать, так и того, кто будет забронирован из работников патронатной службы.

Так, п. 1 ч. 1 статьи 25 определяет, на первый взгляд, понятные изменения: «бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории А, председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;

государственной службы категории Б, В, в органах местного самоуправления – не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах».

То есть в государственных органах должны определить половину чиновников категории Б и В, которых собираются бронировать. Формулировка п. 1 ч. 1 содержательно понимается как определяющая, кого необходимо забронировать.

В последствии, в п. 2 ч. 1 ст. 25 уже говорится о том, что бронированию подлежат «военнообязанные, работающие или проходящие службу в органах государственной власти и других государственных органах, за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части».

То есть, если принимать в совокупности во внимание как п. 1, так и п. 2 новой ч. 1 ст. 25, то буквально ее можно прочесть так, что кроме 50% забронированных государственных служащих категории Б и В, бронированию по п. 2 в дополнение подлежат и другие государственные служащие, которых еще не забронировали по п. 1.

П. 2 звучит так: «Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов , юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины».

При этом в контексте патронатной службы (куда относятся и помощники судей) возникает вопрос, что считать государственными органами, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. Например, следует ли считать такими органами определенные суды первой и апелляционной инстанции, рассматривающие дела по искам органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины?

Очевидно, точку в этом вопросе должен поставить Кабмин.

Так, новый закон определяет, что порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных определяются настоящим Законом и нормативно правовыми актами Кабинета Министров Украины, принятыми на его выполнение.

Напомним, что редакция ст. 25 до изменений предусматривает, что бронированию подлежат «военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов».

Кроме того, из ч. 3 ст. 25 после вступления в силу нового закона о мобилизации исчезнет норма о том, что во время действия военного состояния бронирование военнообязанных может также осуществляться по списку военнообязанных, представленным в установленном Кабмином порядке соответствующим органом государственной власти, другим государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией, указанными в части первой настоящей статьи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», у Кабмина будет месяц со дня публикации закона об усилении мобилизации 10449 для того, чтобы определиться с новым порядком бронирования. Соответствующие нормы предусматривают переходные положения принятого в целом 11 апреля закона о мобилизации.

Также Комитет решил отдельно позаботиться о государственных служащих, занимающихся аналитикой законопроектов, проектов других нормативно правовых актов, а также действующего законодательства. Так, в статье 23, регулирующей вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определили, в отличие от действующей редакции, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, которые проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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