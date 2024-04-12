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На Киевщине осужден коллаборант, который выдавал себя за монаха и освящал танки рф

14:22, 12 апреля 2024
Злоумышленник обеспечивал захватчиков продуктами питания и «наводил» на квартиры односельчан, которые в дальнейшем разграбили.
На Киевщине осужден коллаборант, который выдавал себя за монаха и освящал танки рф
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В Киевской области 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил коллаборант, который сотрудничал с агрессором в период боев за Киев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что во время оккупации поселка Андреевка в Бучанском районе он надел рясу монаха и пришел на позиции российских войск.

Там он предложил рашистам свою помощь в войне против Украины. Первоначально он «расквартировал» в своем доме подразделение оккупационной группировки рф. А затем обеспечивал захватчиков продуктами питания и «наводил» на квартиры односельчан, которые в дальнейшем разграбили.

Кроме того, коллаборант освящал колонны российской бронетехники, которые двигались в направлении передовой. При этом никакого отношения к религиозной среде фигурант не имел.

В спецслужбе добавили, что у злоумышленника были «привилегии» на свободное передвижение по территории общины и посещение штаба оккупантов. После освобождения района он остался в поселке и надеялся «отсидеться» в собственном доме.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали его в апреле 2022 года. Суд признал его виновным по чч. 4, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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