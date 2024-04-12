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На Київщині засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував танки рф

14:22, 12 квітня 2024
Зловмисник забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.
На Київщині засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував танки рф
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На Київщині 10 років тюрми з конфіскацією майна отримав колаборант, який співпрацював з агресором у період боїв за Київ. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.

Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання рф. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.

Крім того колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав.

У спецслужбі додали, що зловмисник мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів. Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні.

Співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року. Суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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