В Конституционном Суде провели онлайн-лекцию на тему «Федеральный конституционный суд Германии: история и настоящее время», видео

Конституционный Суд Украины совместно с немецкими партнерами организовали проведение ряда просветительских лекций.

В четверг, 11 апреля, в Конституционном Суде Украины состоялась первая онлайн-лекция по теме "«Федеральный конституционный суд Германии: история и настоящее время». Об этом сообщает КСУ.

Участие в мероприятии приняли судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская, Олег Первомайский, Александр Петришин, судьи Федерального Конституционного Суда Германии в отставке проф., д-р Райнгард Гайер и проф., д-р Удо Штайнер, представитель Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ) – руководитель проектов по Украине Ангела Шмайнк, ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук.

Як зазначила Галина Юровська, це перша із трьох запланованих лекцій, які будуть проведені за участі німецьких колег у межах спільного проєкту Конституційного Суду України й Національної школи суддів.

Представниця Німецького фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ) – керівниця проєктів по Україні Ангела Шмайнк підтвердила, що IRZ спільно з Федеральним конституційним судом Німеччини співпрацює з Конституційним Судом України в частині обміну досвідом, та надає консультативну підтримку, зокрема щодо функціонування інституту конституційної скарги.

Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук зауважив, що спільний проєкт Конституційного Суду України й Національної школи суддів був започаткований у квітні 2022 року та має на меті просвітницьку місію, яку реалізують через пряме спілкування суддів КСУ із широкою аудиторією.

Про досвід становлення та функціонування Федерального конституційного суду Німеччини як ключового конституційного органу в системі захисту основних прав та свобод громадян під час лекції розповіли судді Федерального Конституційного Суду Німеччини у відставці проф., д-р Райнґард Ґайєр та проф., д-р Удо Штайнер. Вони ознайомили учасників з історією створення та еволюцією Федерального конституційного суду Німеччини, його роллю в захисті конституційних принципів та механізмах взаємодії з іншими органами влади.

Доповідачі зосередили увагу на законодавчих нормах, відповідно до яких суд здійснює свої повноваження. Зокрема, поінформували про процедуру обрання суддів та судову практику ФКС Німеччини.

Суддя Конституційного Суд України Олег Первомайський коротко розповів про довготривалу співпрацю між конституційними судами України та Німеччини, яку за сприяння Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, розпочато з 1996 року. Він зазначив, що в межах цієї співпраці регулярно проводяться німецько-українські фахові зустрічі із питань конституційного права.

У контексті багаторічної співпраці органів конституційного контролю України та Німеччини суддя КСУ Олександр Петришин нагадав про робочий візит делегації Конституційного Суду України до Федерального Конституційного Суду Німеччини в листопаді 2023 року, під час якого проведено низку фахових зустрічей.

Судді наголосили, що така співпраця употужнює інституційну спроможність Конституційного Суду України.

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