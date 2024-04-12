Украинцев призывают привыкать экономить электроэнергию вечером

Укрэнерго призывает граждан призывают к осторожному потреблению электроэнергии в пиковое время, чтобы избежать перебоев.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала граждан Украины быть осторожными с электроэнергией, особенно в пиковый период с 19:00 до 22:00 часов. Об этом сообщается в заявлении компании.

Отмечается, что последняя массовая атака российских сил на украинскую энергетическую инфраструктуру стала уже третьей за этот год. Во время предыдущих атак пострадали тепловые и гидроэлектростанции, которые играют ключевую роль в обеспечении стабильности энергосистемы. Вследствие разрушений, нанесенных оккупантами, некоторые из них сейчас не могут обеспечивать производство электроэнергии в необходимых объемах.

Представители "Укрэнерго" отмечают, что сбалансированная работа энергосистемы возможна только при условии, что потребление электроэнергии равно ее производству. Сейчас в производстве электроэнергии ощутимо меньше ресурсов, чем перед последней атакой. Чтобы избежать перебоев в электроснабжении, необходимо уменьшить потребление энергии и разрядить сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.