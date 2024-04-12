Украинская авиакомпания SkyUp будет выполнять рейсы для Wizz Air

Договор предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp для выполнения рейсов венгерской авиакомпании на условиях ACMI.

Источник фото: skyup.aero

Украинская авиакомпания SkyUp подписала договор с венгерской Wizz Air, которая предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях ACMI: вместе с командами и техническими специалистами. Два воздушных судна будут базироваться в Бухаресте, а еще одно – в Варшаве. Об этом пишет «Forbes Ukraine».

Как отмечается, компании подписали ACMI-контракт на период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.

«Развитие перевозок на условиях ACMI-контрактов сейчас является центральной составляющей нашей стратегии развития», – отметил Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp.

По его словам, подписание контракта с Wizz Air – важный этап для компании, уже имеющей положительный опыт сотрудничества с этим авиаперевозчиком.

Летом 2023 года профильное издание ch-aviation включило SkyUp Airlines в двадцатку крупнейших поставщиков услуг ACMI в Европе.

Ранее мы писали, что украинская SkyUp получила разрешение на полеты в Канаду.

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