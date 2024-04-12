Петиция о лишении российских пленных права на телефонную связь набрала необходимое количество голосов

Кабмин рассмотрит петицию относительно прав российских пленных на телефонную связь.

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Петиция, призывающая приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь, получила необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена Кабинетом Министров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Автор петиции Инна Турова утверждает, что родственники украинских военнопленных не имеют возможности получить никакой информации об их положении и местонахождении, а также не могут услышать их голоса, чтобы убедиться, что они живы.

В то же время, по словам Туровой, россияне, которые находятся в плену, уже имели возможность связаться со своими родными. Она отмечает, что такая ситуация является несправедливой, поскольку Украина предоставляет российским пленным право на телефонные разговоры, которое не предусмотрено Женевской конвенцией.

Подписчики петиции считают, что отношение к пленным военнослужащим "должно быть обоснованным". Поэтому они призывают приостановить предоставление российским пленным права на телефонную связь, пока россия не обеспечит украинским защитникам такую же возможность.

"Дальнейшая возможность у пленных врагов связаться с родными должна зависеть от политики рф, которая ведется в отношении наших защитников", - добавляется в петиции.

Петиция, которая набрала более 25 тысяч голосов с 22 марта, теперь должна быть рассмотрена Кабинетом Министров, который должен предоставить ответ на этот призыв.

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