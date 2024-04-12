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Петиція про позбавлення російських полонених права на телефонний зв'язок набрала необхідну кількість голосів

19:14, 12 квітня 2024
Кабмін розгляне петицію щодо прав російських полонених телефонний на зв'язок.
Петиція про позбавлення російських полонених права на телефонний зв'язок набрала необхідну кількість голосів
Джерело фото: mil.in.ua
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Петиція, яка закликає призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок, отримала необхідну кількість голосів і тепер має бути розглянута Кабінетом Міністрів. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських військовополонених не мають можливості отримати жодної інформації про їхнє становище та місцезнаходження, а також не можуть почути їхні голоси, щоб переконатися, що вони живі.

У той же час, за словами Турової, росіяни, які знаходяться в полоні, вже мали змогу зв'язатися зі своїми рідними. Вона зазначає, що така ситуація є несправедливою, оскільки Україна надає російським полоненим право на телефонні розмови, яке не передбачене Женевською конвенцією.

Підписники петиції вважають, що ставлення до полонених військовослужбовців «повинно бути обґрунтованим». Тому вони закликають призупинити надання російським полоненим права на телефонний зв'язок, доки росія не забезпечить українським захисникам таку ж можливість.

«Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики рф, яка ведеться стосовно наших захисників», — додається в петиції.

Петиція, яка набрала понад 25 тисяч голосів з 22 березня, тепер має бути розглянута Кабінетом Міністрів, який повинен надати відповідь на цей заклик.

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