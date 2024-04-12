Шахрайство у особливо великих розмірах: апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід жителю Закарпаття

Адвокат подав апеляцію на рішення суду першої інстанції, який продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого та визначив заставу в розмірі 7000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

10 квітня колегія суддів з розгляду кримінальних справ Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ("Шахрайство"), на ухвалу Тячівського районного суду Закарпатської області. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

З матеріалів справи вбачається, що житель Тячівщини підозрюється у вчиненні шахрайських дій – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що згідно ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд першої інстанції продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого до 8 березня 2024 року включно та визначив заставу в розмірі 7000 (сім тисяч) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 21 196 000,00 (двадцять один мільйон сто дев’яносто шість тисяч) грн. 00 коп.

Колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що судом першої інстанції обґрунтовано продовжено строк тримання обвинуваченого під вартою та визначено розмір застави.

Закарпатський апеляційний суд постановив: ухвалу Тячівського районного суду Закарпатської області від 10 січня 2024 року залишити без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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