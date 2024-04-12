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Україна і Чорногорія погодили транспортний безвіз для вантажних перевезень

18:39, 12 квітня 2024
За більше ніж 10 років товарообіг між країнами зріс у сім разів.
Україна і Чорногорія погодили транспортний безвіз для вантажних перевезень
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Україна та Чорногорія домовились про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня цього року.

За словами Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, мета України – щоб на карті Європі не лишилось країн, з якими діє дозвільна система перевезень, а українські транспортні компанії могли доставляти товари у будь-яку країну без додаткових обмежень.

Як зазначили у Мінінфраструктури, більше 10 років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між Україною та Чорногорією і за цей час товарообіг між країнами зріс у сім разів.

Крім того, окрім вантажних перевезень, Україна працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

«Невдовзі очікуємо відкриття першого регулярного маршрут з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%», – розповів заступник міністра Сергій Деркач.

Також, під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно, додали у Мінінфраструктури.

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