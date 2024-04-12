Украина и Черногория согласовали транспортный безвиз для грузовых перевозок

За более чем 10 лет товарооборот между странами вырос в семь раз.

Украина и Черногория договорились о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня этого года.

По словам Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, цель Украины – чтобы на карте Европы не осталось стран, с которыми действует разрешительная система перевозок, а украинские транспортные компании могли доставлять товары в любую страну без дополнительных ограничений.

Как отметили в Мининфраструктуры, более 10 лет назад было подписано Соглашение об автомобильных перевозках между Украиной и Черногорией и за это время товарооборот между странами вырос в семь раз.

Кроме того, кроме грузовых перевозок Украина работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

«Вскоре ожидаем открытия первого регулярного маршрута из Киева в Будву. Что касается нерегулярных разрешений, то в этом году имеем обычные универсальные разрешения и разрешения на маятниковые рейсы с уникальной возможностью замены группы пассажиров до 10%», – рассказал заместитель министра Сергей Деркач.

Также во время проведения переговоров был поднят вопрос о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями. В настоящее время стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно, добавили в Мининфраструктуры.

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