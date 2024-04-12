Мошенничество в особо крупных размерах: апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения жителю Закарпатья

Адвокат подал апелляцию на решение суда первой инстанции, который продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого и определил залог в размере 7000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

10 апреля коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины ("Мошенничество"), по определению Тячевского районного суда Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Из материалов дела усматривается, что житель Тячевщины подозревается в совершении мошеннических действий - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупных размерах.

Напомним, что согласно ч. 4 ст. 190 УК Украины мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой – наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Суд первой инстанции продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого до 8 марта 2024 года включительно и определил залог в размере 7000 (семь тысяч) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 21 196 000,00 (двадцать один миллион сто девяносто шесть тысяч) грн. 00 коп.

Коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции обоснованно продлен срок содержания обвиняемого под стражей и определен размер залога.

Закарпатский апелляционный суд постановил: определение Тячевского районного суда Закарпатской области от 10 января 2024 года оставить по-прежнему, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.