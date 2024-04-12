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Українська авіакомпанія SkyUp виконуватиме рейси для Wizz Air

19:31, 12 квітня 2024
Договір передбачає залучення трьох літаків SkyUp для виконання рейсів угорської авіакомпанії на умовах ACMI.
Українська авіакомпанія SkyUp виконуватиме рейси для Wizz Air
Джерело фото: skyup.aero
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Українська авіакомпанія SkyUp підписала договір із угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями. Два повітряних судна базуватимуться в Бухаресті, а ще один – у Варшаві. Про це пише «Forbes Ukraine».

Як зазначається, компанії підписали ACMI-контракт на період з 1 квітня 2024 до 31 березня 2025 року.

«Розвиток перевезень на умовах ACMI-контрактів наразі є центральною складовою нашої стратегії розвитку», – зазначив Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp.

За його словами, підписання контракту з Wizz Air – важливий етап для компанії, яка уже має позитивний досвід співпраці з цим авіаперевізником.

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі.

Раніше ми писали, що українська SkyUp отримала дозвіл на польоти до Канади.

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