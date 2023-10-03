Українська SkyUp отримала дозвіл на польоти до Канади

Для виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади SkyUp отримав дозволи для дев'ятьох літаків у своєму флоті.

Джерело фото: skyup.aero

Українська авіакомпанія SkyUp тепер може працювати і в Канаді. Компанія отримала сертифікат іноземного перевізника FAOC, який дозволяє надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми надзвичайно вдячні за довіру і цінуємо підтримку, яку надала нам Transport Canada під час процесу затвердження. Раді мати можливість працювати на цьому важливому для нас ринку і запропонувати канадським авіакомпаніям і партнерам свій досвід і потужності для задоволення зростаючого попиту на подорожі», — коментує генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Для виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади SkyUp отримав дозволи для дев'ятьох літаків у своєму флоті.

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