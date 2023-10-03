Європарламент перегляне бюджет та створення Українського фонду на суму 50 млрд євро

В ЄС переглянуть бюджет, аби виділити для України 50 млрд євро.

Джерело фото: eu-ua.kmu.gov.ua

Європарламент прийняв рішення щодо перегляду бюджету Європейського союзу на період 2021-2027 роки, включаючи створення спеціального Українського фонду на суму 50 мільярдів євро. Про це повідомила прес-служба Європарламенту.

Європарламент підтримав виділення додаткових 10 мільярдів євро на період 2024-2027 років, що додається до раніше запропонованих 65,8 мільярдів євро, які були запропоновані Європейською комісією.

З урахуванням останніх глобальних викликів, зокрема війни росії проти України і зростаючих міграційних проблем, депутати Європарламенту збільшили виділення коштів на відповідні бюджетні пункти ще на 2 мільярди євро. З них 3 мільярди євро призначені для нової «Платформи стратегічних технологій для Європи» (STEP), а 5 мільярдів євро виділені для посилення здатності ЄС реагувати на непередбачені кризові ситуації.

Рішення було підтримано голосами 393 депутатів «за», «проти» висловили 136 депутатів, а 92 утрималися від голосу.

«Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС. Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації», – зазначив євродепутат з Польщі Ян Ольбрихт.

Маргарита Маркес, співдоповідачка з питань бюджету, підкреслила, що до 31 грудня 2023 року ЄС планує мати необхідні кошти для підтримки України, подолання соціально-економічних наслідків війни, а також вирішення проблем із зростанням інфляції та підвищенням вартості життя.

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