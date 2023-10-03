Колаборанка з Херсонщини переховувалася в Київській області: їй загрожує до 10 років тюрми

Жінка приховала факт своєї співпраці з окупантами та знищила документи, які підтверджували колабораційну діяльність.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру громадянці України за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Як повідомила Київська міська прокуратура, громадянка України наприкінці червня 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області у м. Берислав, погодилася на співпрацю з окупаційною владою.

«Підозрювана добровільно зайняла посаду так званого керівника «Санитарно-эпидемиологическої станції» у незаконно створеному органі влади.

Після звільнення м. Берислав від загарбників чиновниця з метою уникнення відповідальності виїхала з території Херсонської області та переховувалася на Київщині.

Перебуваючи на підконтрольній Україні території жінка приховала факт своєї співпраці з окупантами, знищила документи, які підтверджували колабораційну діяльність, та продовжила працювати вже на українську владу», - сказано у повідомленні.

За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. Тепер їй загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що повідомлено про підозру псевдоректору луганського медуніверситету у антиукраїнській пропаганді.

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