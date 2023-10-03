Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Держдеп США надсилав Україні офіційну дипломатичну ноту щодо боротьби з корупцією, - CNN

США посилюють тиск на Україну, щоб вона зробила більше для протидії корупції, - CNN.

Одеський апеляційний суд може отримати нових суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження 9 нових суддів.

При Президенті можуть створити окремий орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам

Концепт, розроблений за ініціативи Володимира Зеленського, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

У НАДС роз’яснили, як у 2024 році держслужбовцям можуть нараховуватися премії

Розмір стимулюючих виплат може розраховуватися як на основі проведеної класифікації посад, так і у розмірі до 50% як у 2023 році

В Україні створять Суд із захисту прав інвесторів та скоротять кількість нардепів, - розроблено Концепт за дорученням Зеленського, документ

За ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

  1. В Україні

Держава запускає ще два експериментальні проекти для ветеранів і військових – Шмигаль

16:23, 3 жовтня 2023
Два експериментальні проєкти стосуються ветеранів та військовослужбовців.
Держава запускає ще два експериментальні проекти для ветеранів і військових – Шмигаль
Джерело фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Держава запускає ще два експериментальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Перший — це надання нової соціальної комплексної послуги — формування життєстійкості. Вона включає в себе низку опцій. Зокрема, соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або ж група людей», — відзначив Прем’єр..

Другий проект — це  соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах.

«Ідеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою», — зазначив Шмигаль і додав, що координуватиме проекти Міністерство соціальної політики, яке незабаром надасть усі деталі проектів.

Як підкреслив Глава Уряду, Україна вже зараз кардинально змінює ветеранську політику, адже це дає широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар’єрність, житло для ветеранів, створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів.

Наразі, за словами Прем’єр-міністра, відбувається відбір та навчання людей, які будуть супроводжувати ветеранів за принципом «рівний з рівним». Кількість охочих перевищує кількість вакансій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва