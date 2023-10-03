Держава запускає ще два експериментальні проекти для ветеранів і військових – Шмигаль

Два експериментальні проєкти стосуються ветеранів та військовослужбовців.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Держава запускає ще два експериментальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Перший — це надання нової соціальної комплексної послуги — формування життєстійкості. Вона включає в себе низку опцій. Зокрема, соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або ж група людей», — відзначив Прем’єр..

Другий проект — це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах.

«Ідеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою», — зазначив Шмигаль і додав, що координуватиме проекти Міністерство соціальної політики, яке незабаром надасть усі деталі проектів.

Як підкреслив Глава Уряду, Україна вже зараз кардинально змінює ветеранську політику, адже це дає широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар’єрність, житло для ветеранів, створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів.

Наразі, за словами Прем’єр-міністра, відбувається відбір та навчання людей, які будуть супроводжувати ветеранів за принципом «рівний з рівним». Кількість охочих перевищує кількість вакансій.

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