Українців закликають звикати заощаджувати електроенергію увечері

Укренерго закликає громадян закликають до обережного споживання електроенергії в піковий час, щоб уникнути перебоїв.

Національна енергетична компанія «Укренерго» закликала громадян України бути обережними з електроенергією, особливо у піковий період з 19:00 до 22:00 годин. Про це повідомляється у заяві компанії.

Зазначається, що остання масова атака російських сил на українську енергетичну інфраструктуру стала вже третьою за цей рік. Під час попередніх атак постраждали теплові та гідроелектростанції, які відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності енергосистеми. Внаслідок руйнувань, завданих окупантами, деякі з них зараз не можуть забезпечувати виробництво електроенергії в необхідних обсягах.

Представники «Укренерго» наголошують, що збалансована робота енергосистеми можлива лише за умови, що споживання електроенергії дорівнює її виробництву. Зараз у виробництві електроенергії відчутно менше ресурсів, ніж перед останньою атакою. Щоб уникнути перебоїв у електропостачанні, необхідно зменшити споживання енергії та розрядити мережі.

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