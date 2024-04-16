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Олаф Шольц обсудит с Си Цзиньпином возможность содействия «справедливому миру» в Украине

11:26, 16 апреля 2024
Встреча канцлера Германии с лидером КНР будет касаться, в частности, того, как они могут «внести больший вклад в установление справедливого мира в Украине».
Олаф Шольц обсудит с Си Цзиньпином возможность содействия «справедливому миру» в Украине
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего официального визита в Китай заявил, что обсудит с президентом Си Цзиньпин возможность содействия «справедливому миру» в Украине.

«Моя встреча с президентом Си также будет посвящена тому, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине», - написал Шольц в соцсети X.

Он добавил, что с момента его последнего визита в Китай между правительствами Германии и Китая проходил «интенсивный обмен» мнениями.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости проведения мирной конференции, «которую признают и рф, и Украина».

«[Китай] поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной рф и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», - приводит его слова CCTV.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов поддерживать сотрудничество со всеми соответствующими сторонами, в том числе с Германией.

По его словам, чтобы не допустить разрастания конфликта или даже выхода его из-под контроля, все стороны должны работать вместе, чтобы как можно скорее восстановить мир. Для этого необходимо сосредоточиться на «общей ситуации мира и стабильности» и не преследовать корыстных интересов, а также нужно охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, Шольц планирует убедить Си Цзиньпина сократить экономическую поддержку рф и оказывать давление на российские власти, чтобы они приняли участие в мирных переговорах по Украине.

По данным газеты, Шольц попросит Си Цзиньпина уговорить путина согласиться с условиями, приемлемыми для Украины.

Неназванный немецкий чиновник заявил в разговоре с WSJ: «Мы хотим дать понять Китаю, что эта война незаконна и что она ограничивает наши основные интересы. Сейчас Китай находится на стороне агрессора... Он должен активно участвовать во всех дипломатических усилиях по прекращению войны».

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