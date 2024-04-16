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Зеленский о «голосах с Запада»: «Им страшно, что будет с россией, если россия проиграет»

16:14, 16 апреля 2024
«Все думают, что если у россии будет паника и революция, Китай захватит часть россии. Все боятся, не дай бог, что Китай будет сильным, что путина не будет и будет много государств» - подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский о «голосах с Запада»: «Им страшно, что будет с россией, если россия проиграет»
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на некоторые голоса, выражающие на Западе опасения относительно возможного проигрыша россии. Также там озабочены возможным миграционным кризисом, который может произойти в случае капитуляции рф. Президент подчеркнул, что за Украину им почему-то не страшно.

"Голоса идут с Запада - нам страшно, что будет с россией, если россия проиграет? Им что, не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. А что же будет, или будет? не будет очень сильным Китай? Все думают, что если в россии будет паника и революция, Китай захватит часть россии", - сказал Президент в интервью каналу PBS NewsHour.

Президент отметил, что путин хочет победы, а не переговоров, а главная его цель – уничтожить Украину.

"Он говорит – или вы часть россии, или мы вас всех уничтожим", - подчеркнул Президент.

Он объяснил, почему при обсуждении "Формулы мира" на саммите в Швейцарии, россия – нежелательный гость.

"Мы предложили миру Формулу мира. На сегодня есть первый шаг. Я считаю, первый шаг уже с конкретикой. В середине июня будет Саммит мира в Швейцарии. Там будет подготовлен и наработан план по окончанию войны. И этот саммит будет без россии, чтобы она не блокировала этот план", – сказал Зеленский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Зеленский заявил, что разделение помощи Украине и Израилю свидетельствует о том, что «это чистая политика и вопрос выборов».

Зеленский сказал, что без помощи США шансов победить не будет.

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