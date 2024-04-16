В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу

Мужчина изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которая с рождения имеет пороки здоровья.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту изнасилования несовершеннолетней.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в феврале этого года мужчина изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которая с рождения имеет пороки здоровья.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за домашнее насилие в этой семье.

Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.

Досудебное расследование проводилось Белоцерковским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

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