На Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою 16-річну падчерку

Чоловік зґвалтував свою 16-річну падчерку, яка від народження має вади здоров’я.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом зґвалтування неповнолітньої.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, в лютому цього року чоловік зґвалтував свою 16-річну падчерку, яка від народження має вади здоров’я.

Встановлено, що чоловік раніше притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства у цій родині.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

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