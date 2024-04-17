При порушені яких правил не нараховуються бонуси при покупці квитків на потяг – в УЗ пояснили

При порушенні деяких правил обіймашки можуть не нараховуватись.

Джерело фото: Олександра Карасьова / forbes.ua

В Укразалізниці працює програма лояльності «Залізні друзі» для користувачів застосунку. Нараховані обіймашки можна обмінювати на знижки та подарунки від партнерів.

Однак, при порушені основних правил, обіймашки можуть не нараховуватись.

Потрібно пам’ятати, що:

на момент купівлі квитка профіль користувача в застосунку має бути заповнений;

імʼя та прізвище користувача мають бути заповнені у відповідних графах профілю, а не навпаки: «Григорій» треба писати у графі «імʼя», а «Многогрішний» - у графі «прізвище», а не навпаки. Якщо імʼя та прізвище користувача переплутані місцями, це унеможливлює автоматичне розпізнавання користувача системою та відповідне нарахування обіймашок;

імʼя та прізвище користувача в застосунку мають на 100% співпадати з імʼям та прізвищем, вказаними в квитку: якщо в профілі буде написано «Григорій» а в квитку - «Гриша», то система не зможе розпізнати користувача і нарахувати обіймашки;

імʼя та прізвище користувача в застосунку та в квитку мають бути написані однаково - або кирилицею і там, і там, або латиницею в обох випадках.

обіймашки в акаунті користувача нараховуються після завершення поїздки.

Подивитись свої нараховані обіймашки та переглянути пропозиції партнерів можна в розділі «Залізні друзі» в застосунку, а переглянути більш детальні правила – в розділі «Часті питання».

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