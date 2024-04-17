При нарушении каких правил не начисляются бонусы при покупке билетов на поезд – в УЗ объяснили

При нарушении некоторых правил объятия могут не начисляться.

Источник фото: Александра Карасева / forbes.ua

В Укразализныце работает программа лояльности «Железные друзья» для пользователей приложения. Начисленные объятия можно обменивать на скидки и подарки от партнеров.

Однако при нарушении основных правил объятия могут не начисляться.

Следует помнить, что:

на момент покупки билета профиль пользователя в приложении должен быть заполнен;

имя и фамилия пользователя должны быть заполнены в соответствующих графах профиля, а не наоборот: «Григорий» следует писать в графе «имя», а «Многогрешный» – в графе «фамилия», а не наоборот. Если имя и фамилия пользователя перепутаны местами, это делает невозможным автоматическое распознавание пользователя системой и соответствующее начисление объятий;

имя и фамилия пользователя в приложении должны на 100% совпадать с именем и фамилией, указанными в билете: если в профиле будет написан «Григорий», а в билете – «Гриша», то система не сможет распознать пользователя и начислить объятия;

имя и фамилия пользователя в приложении и в билете должны быть написаны одинаково - либо кириллицей и там, и там, либо латиницей в обоих случаях.

объятия в аккаунте пользователя начисляются после завершения поездки.

Посмотреть свои начисленные объятия и посмотреть предложения партнеров можно в разделе «Железные друзья» в приложении, а просмотреть более подробные правила – в разделе «Частые вопросы».

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