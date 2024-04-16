На Львовщине у трех граждан рф конфисковали земли

Общая площадь конфискованных земель составляет около 2 га.

На Львовщине суд удовлетворил иски Жовковской окружной прокуратуры о конфискации земель у трех граждан рф в пользу государства.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, речь идет о 3 земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые находятся на территории трех территориальных общин Львовского района. Их общая площадь составляет около 2 га.

Прокурорами было установлено, что граждане россии получили в наследство земли сельскохозяйственного назначения. Проигнорировав требования земельного законодательства Украины, в течение года они не осуществили отчуждение земли.

Это стало основанием для обращения прокуроров в суд с целью недопущения незаконного владения землями Украины.

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