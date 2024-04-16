В Киеве наказали водителя автобуса, который создал аварийную ситуацию на дороге: видео

Водитель автобуса проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Во вторник, 16 апреля, в Киеве на улице Вышгородской водитель транспортного средства Богдан проехал перекресток на красный сигнал светофора и чуть не совершил ДТП.

Как сообщила патрульная полиция Киева, автобус двигался по установленному маршруту, а в салоне находились пассажиры, которые могли пострадать.

Правоохранители остановили транспортное средство, составили на нарушителя протокол по ч. 5 ст. 122 (создание аварийной обстановки на дороге) КУоАП. В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

В полиции напомнили, что за такое нарушение предусмотрен штраф 1445 грн. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

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