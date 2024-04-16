Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации

15:45, 16 апреля 2024
Закон вступит в силу 16 мая 2024 года.
Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 16 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации №10449.

В карточке законопроекта на сайте парламента говорится, что документ возвращен с подписью от Президента Украины.

Основная часть норм закона вступает в силу через месяц после его подписания. Соответственно, документ вступит в силу 16 мая 2024 года.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный закон вводит новый документ, который могут получить граждане от ТЦК – требование. Требование будет следовать после обращения начальника ТЦК в полицию по поводу задержания уклониста и его доставки в ТЦК. Если полиция откажет начальнику ТЦК в таком задержании – он обращается в местный суд как административный с иском об ограничении уклониста в праве управления автомобилем.

Кроме того, новый закон предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ.

Закон не детализирует порядок вручения повесток – его отдельным актом установит Кабмин.

Кроме того, закон об усилении мобилизации допускает двойное толкование порядка бронирования государственных служащих и работников патронатной службы, как ранее писала «Судебно-юридическая газета».

При этом новый закон будет работать в комплексе с законом о цифровизации военного учета, позволяющего благодаря Реестру «Оберег» автоматизировать почти все процессы.

Следует отметить, что у граждан, стоящих на военном учете, будет 60 дней, чтобы обновить свои данные – они должны будут сообщить свой номер телефона и реальный адрес. Необновление данных может влечь значительный штраф (до 22,5 тысяч грн).

Также мы публиковали полный текст закона в окончательной версии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лиз Трасс считает, что «deep state» может уничтожить Дональда Трампа, если он не сделает «демонтаж глубинного государства» – Politico

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс озвучила предупреждение для Дональда Трампа.

До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы

В рамках Ukraine Facility Украина обязалась провести реформу Государственной налоговой службы.

У главы Службы судебной охраны новый заместитель: что известно

Петр Талпа был руководителем управления Службы судебной охраны в Одесской области.

Украина обязалась создать Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и предприятий.

Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, предусматривающего создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК

Впрочем, грубое нарушение Украиной взятых на себя обязательств по выполнению реформ из Плана Ukraine Facility может привести к остановке выплат и даже требованиям вернуть предоставленные средства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду