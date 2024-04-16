Закон вступит в силу 16 мая 2024 года.

Во вторник, 16 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации №10449.

В карточке законопроекта на сайте парламента говорится, что документ возвращен с подписью от Президента Украины.

Основная часть норм закона вступает в силу через месяц после его подписания. Соответственно, документ вступит в силу 16 мая 2024 года.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный закон вводит новый документ, который могут получить граждане от ТЦК – требование. Требование будет следовать после обращения начальника ТЦК в полицию по поводу задержания уклониста и его доставки в ТЦК. Если полиция откажет начальнику ТЦК в таком задержании – он обращается в местный суд как административный с иском об ограничении уклониста в праве управления автомобилем.

Кроме того, новый закон предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ.

Закон не детализирует порядок вручения повесток – его отдельным актом установит Кабмин.

Кроме того, закон об усилении мобилизации допускает двойное толкование порядка бронирования государственных служащих и работников патронатной службы, как ранее писала «Судебно-юридическая газета».

При этом новый закон будет работать в комплексе с законом о цифровизации военного учета, позволяющего благодаря Реестру «Оберег» автоматизировать почти все процессы.

Следует отметить, что у граждан, стоящих на военном учете, будет 60 дней, чтобы обновить свои данные – они должны будут сообщить свой номер телефона и реальный адрес. Необновление данных может влечь значительный штраф (до 22,5 тысяч грн).

Также мы публиковали полный текст закона в окончательной версии.

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