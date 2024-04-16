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Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації

15:45, 16 квітня 2024
Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування у парламентському виданні «Голос України».
Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації
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У вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації №10449.

У картці законопроекту на сайті парламенту йдеться, що документ повернуто з підписом від Президента України.

Після підписання Президентом закон мають опублікувати в офіційному парламентському виданні «Голос України».

Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.

 

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даний закон вводить новий документ, який можуть отримати громадяни від ТЦК – вимогу. Вимога буде слідувати після звернення начальника ТЦК до поліції стосовно затримання ухилянта та його доставлення до ТЦК. Якщо поліція відмовить начальнику ТЦК у такому затриманні – то він звертається до місцевого суду як адміністративного з позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування автомобілем.

Крім того, новий закон передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років повинні носити із собою завжди військово-обліковий документ.

Закон не деталізує порядок вручення повісток – його окремим актом встановить Кабмін.

Крім того, закон про посилення мобілізації допускає подвійне тлумачення порядку бронювання державних службовців і працівників патронатної служби, як раніше писала «Судово-юридична газета».

При цьому новий закон буде працювати у комплексі із законом про цифровізацію військового обліку, який дозволяє завдяки Реєстру «Оберіг» автоматизувати майже всі процеси.

Слід зауважити, що у громадян, які стоять на військовому обліку буде 60 днів, аби оновити свої дані – вони повинні будуть повідомити свій номер телефону та реальну адресу. Неоновлення даних може тягти за собою значний штраф (до 22,5 тисяч грн).

Також ми публікували повний текст закону в остаточній версії.

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