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Хто із пенсіонерів може розраховувати на додаткову грошову допомогу – перелік

10:11, 17 квітня 2024
Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на 3 місяці: квітень, травень і червень.
Хто із пенсіонерів може розраховувати на додаткову грошову допомогу – перелік
Джерело фото: Укрінформ
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Відповідно до постанови Кабміну, одержувачам пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до Переліку, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН).

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

 Кому надається додаткова грошова допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

  • отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);
  • не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

  • для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;
  • для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта», – з січня 2024 року шляхом виплати  через відділення АТ «Укрпошта». 

Протягом якого часу надаватиметься допомога 

Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.

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