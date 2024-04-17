Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительную денежную помощь – список

10:11, 17 апреля 2024
Программа дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена еще на 3 месяца: апрель, май и июнь.
Источник фото: Укринформ
Согласно постановлению Кабмина, получателям пенсий, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в Перечень, предоставляется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).
Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.
Выплата помощи производится без обращения лица к ВПП или к ПФУ.
Кому предоставляется дополнительная денежная помощь
Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
- получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенному приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309);
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или поможи на жительство внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на жительство внутренне перемещенным лицам».
Выплата дополнительной денежной выплаты прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Способы выплаты помощи
Выплата дополнительной денежной помощи производится:
- для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карту путем перечисления средств, – на их банковские счета;
- для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта», – с января 2024 путем выплаты через отделение АО «Укрпочта».
В течение какого времени будет предоставляться помощь
Период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.