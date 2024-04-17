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Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительную денежную помощь – список

10:11, 17 апреля 2024
Программа дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена еще на 3 месяца: апрель, май и июнь.
Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительную денежную помощь – список
Источник фото: Укринформ
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Согласно постановлению Кабмина, получателям пенсий, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в Перечень, предоставляется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.

Выплата помощи производится без обращения лица к ВПП или к ПФУ.

Кому предоставляется дополнительная денежная помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенному приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309);
  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или поможи на жительство внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на жительство внутренне перемещенным лицам».

Выплата дополнительной денежной выплаты прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Способы выплаты помощи

Выплата дополнительной денежной помощи производится:

  • для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карту путем перечисления средств, – на их банковские счета;
  • для пенсионеров, получающих пенсию через АО «Укрпочта», – с января 2024 путем выплаты через отделение АО «Укрпочта».

В течение какого времени будет предоставляться помощь

Период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.

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