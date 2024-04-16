Когда будет дополнительный период регистрации на НМТ-2024: известны даты

Дополнительный период продлится с 10 по 15 мая.

Фото: Getty Image

Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться на основную сессию национального мультипредметного тестирования (НМТ), смогут пройти регистрацию в течение дополнительного периода. Об этом сообщает издание Освіта.ua.

Так, дополнительный период продлится с 10 по 15 мая. Соответствующие даты, утвержденные календарным планом проведения национального мультипредметного теста.

Зарегистрироваться на НМТ смогут поступающие, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

Также зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии НМТ смогут те, кто не смог зарегистрироваться во время основного периода по уважительной причине.

Кроме того, в этот период осуществляют регистрацию лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или в следственных изоляторах.

Напомним, временные экзаменационные центры за пределами Украины будут созданы в 57 городах 32 стран.

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.