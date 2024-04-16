Доплаты 70 000 грн военным «на нуле»: Гетманцев сообщил, где Кабмин будет брать деньги

Даниил Гетманцев рассказал, хватит ли в стране денег для повышения выплат военным «на нуле».

Как ранее мы писали, военнослужащие на нуле смогут получить доплату в размере 70 тысяч гривен.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Кабинет Министров сможет обеспечить доплату в размере 70 тысяч грн для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

«Первое. За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным. Столько, сколько будет нужно. Второе. За счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса прежде всего банков», - заявил глава комитета.

Также Гетманцев высказался относительно идей, которые стали популярными среди некоторых пользователей сети интернет, в частности - перераспределение бюджетных средств, предназначенных на поддержание работы общенационального телемарафона, на ВСУ, а также сокращение государственного аппарата для уменьшения расходов на зарплаты чиновникам.

«Скажу так, в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд грн в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение», - сказал Гетманцев.

Также он добавил, что в любом случае Украине следует избегать финансирования за счет эмиссии гривны.

Ранее Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Также мы писали, что закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов.

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