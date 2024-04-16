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Доплати 70 000 грн військовим «на нулі»: Гетманцев повідомив, де Кабмін братиме гроші

15:33, 16 квітня 2024
Данило Гетманцев розповів, чи вистачить у країні грошей на підвищення виплат військовим «на нулі».
Доплати 70 000 грн військовим «на нулі»: Гетманцев повідомив, де Кабмін братиме гроші
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Як раніше ми писали, військовослужбовці «на нулі» зможуть отримати доплату в розмірі 70 тисяч гривень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет Міністрів зможе забезпечити доплату в розмірі 70 тисяч грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

 «Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. Стільки, скільки буде потрібно. Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу насамперед банків», - сказав він.

Також Гетманцев висловився щодо ідей, які стали популярними серед деяких користувачів мережі інтернет, зокрема - перерозподіл бюджетних коштів, призначених на підтримання роботи загальнонаціонального телемарафону, на ЗСУ, а також скорочення державного апарату для зменшення витрат на зарплати чиновникам.

«Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення», - сказав Гетманцев.

Також він додав, що в будь-якому разі Україні слід уникати фінансування за рахунок емісії гривні.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Також ми писали, що закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів.

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