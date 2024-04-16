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Ліз Трасс вважає, що «deep state» може знищити Дональда Трампа, якщо він не зробить «демонтаж глибинної держави» – Politico

15:27, 16 квітня 2024
Екс-прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс озвучила попередження для Дональда Трампа.
Ліз Трасс вважає, що «deep state» може знищити Дональда Трампа, якщо він не зробить «демонтаж глибинної держави» – Politico
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Колишня прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс, яка перебувала на посаді 49 днів, заявила, що deep state («глибинна держава») «працюватиме, щоб підірвати Дональда Трампа на другому терміні» у разі обрання президентом США. Про це повідомляє Politico.

Так, Ліз Трасс у статті для Wall Street Journal стверджує, що економічний істеблішмент США вже «озброюється проти пана Трампа і його економічної програми».

Вона порівняла американських республіканців зі своєю адміністрацією консерваторів, попередивши, що політикам Республіканської партії належить «боротьба всього їхнього життя», оскільки Трамп знову змагається за Білий дім.

«Глибинна держава підірвала перший термін пана Трампа та підірвала моє перебування на посаді прем’єр-міністра Британії, змусивши мене піти з посади через 49 днів», — пише вона в Wall Street Journal.

«Я припускала, що зможу пройти через порядок денний, за яким мене обрали. Як я помилялася. Непрозора британська бюрократична держава підірвала запропоновані мною реформи, і їхні американські еквіваленти матимуть у прицілі містера Трампа, якщо він переможе в листопаді. Глибинна держава намагатиметься підірвати його навіть більше, ніж це було під час його першого терміну» - зазначає вона у статті.

«Навіть якщо президент Трамп буде переобраний, його битва тільки почнеться. На Заході — особливо в англомовному світі — відбувся перехід влади від демократично підзвітних посадовців до необраних бюрократів і технократів.

Консерватори повинні зрозуміти, що перемоги на виборах недостатньо. Переможцю потрібен узгоджений план демонтажу глибинної держави, яка прагне власного самозбереження» - пише Ліз Трасс.

Трасс була усунена з посади її власною партією після того, як її міні-бюджет спричинив економічні потрясіння та закрутив ринки. У своїй книзі Трасс стверджує, що Казначейство Великобританії, Банк Англії та його Управління з бюджетної відповідальності вели «постійну кампанію» проти її політики скорочення податків.

Автор: Наталя Мамченко

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