Конституційний суд Молдови схвалив ініціювання референдуму про вступ до Євросоюзу

Конституційний референдум, а також президентські вибори відбудуться в один день – 20 жовтня.

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Конституційний суд Молдови у вівторок, 16 квітня, висловився щодо організації республіканського референдуму про вступ країни до Євросоюзу.

Конституційний суд дав позитивний висновок ініціативі щодо внесення відповідних змін до Конституції. Таким чином, плебісцит пройде 20 жовтня одночасно з виборами президента. Рішення остаточне та оскарженню не підлягає.

Наразі проект закону про організацію референдуму та внесення змін до Конституції має бути розглянутий парламентом та схвалений депутатами. Таким чином, до Конституції може бути включений новий окремий розділ про інтеграцію з ЄС.

Як пише «TV8», минулого тижня депутати від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS) звернулися до КС із пропозицією про організацію плебісциту з перегляду Конституції, щоб внести до неї положення про євроінтеграцію.

«Ми маємо подати до парламенту законопроект, який встановлює дату конституційного референдуму, і питання, на яке мають відповісти громадяни під час референдуму: „Чи підтримуєте ви приєднання Молдови до ЄС?“», - розповіла голова парламентської юридичної комісії Вероніка Рошка.

Після проведення референдуму пункт про стратегічну орієнтацію Молдови на європейську інтеграцію планують внести до Основного закону. Зокрема преамбулу Конституції планують доповнити словами «визнаючи європейську ідентичність народу Республіки Молдова, проголошуючи інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною метою Республіки Молдова».

До Основного закону також пропонується включити новий пункт, який встановлює «пріоритет ухвал ЄС перед протилежними положеннями внутрішніх законів». При цьому приєднання до установчих договорів ЄС здійснюватиметься органічним законом парламенту.

У березні глава держави Майя Санду запропонувала парламенту розпочати підготовку до плебісциту. До цього парламент вніс поправки до Кодексу про вибори, щоб референдум міг відбутися в один день із президентськими виборами.

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