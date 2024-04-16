Конституционный суд Молдовы одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз

Конституционный референдум, а также президентские выборы состояться в один день – 20 октября.

Источник фото: СМИ

Конституционный суд Молдовы во вторник, 16 апреля, высказался по вопросу организации республиканского референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Конституционный суд дал положительное заключение инициативе о внесении соответствующих изменений в Конституцию. Таким образом плебисцит пройдет 20 октября одновременно с выборами президента. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Теперь проект закона об организации референдума и внесении изменений в Конституцию должен быть рассмотрен парламентом и одобрен депутатами. Таким образом, в Конституцию может быть включена новая отдельная глава об интеграции с ЕС.

Как пишет «TV8», на прошлой неделе депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) обратились в КС с предложением об организации плебисцита по пересмотру Конституции, чтобы внести в нее положения о евроинтеграции.

«Мы должны представить в парламент законопроект, который устанавливает дату конституционного референдума, и вопрос, на который должны будут ответить граждане во время референдума: „Поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к ЕС?“», - рассказала глава парламентской юридической комиссии Вероника Рошка.

После проведения референдума пункт о стратегической ориентации Молдовы на европейскую интеграцию планируют внести в Основной закон. В частности, преамбулу Конституции планируют дополнить словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова».

В Основной закон также предлагается включить новый пункт, который устанавливает «приоритет постановлений ЕС перед противоположными положениями внутренних законов». При этом присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться органическим законом парламента.

В марте глава государства Майя Санду предложила парламенту начать подготовку к плебисциту. До этого парламент внес поправки в Кодекс о выборах, чтобы референдум мог состояться в один день с президентскими выборами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.