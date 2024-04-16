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Конституционный суд Молдовы одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз

15:25, 16 апреля 2024
Конституционный референдум, а также президентские выборы состояться в один день – 20 октября.
Конституционный суд Молдовы одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз
Источник фото: СМИ
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Конституционный суд Молдовы во вторник, 16 апреля, высказался по вопросу организации республиканского референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Конституционный суд дал положительное заключение инициативе о внесении соответствующих изменений в Конституцию. Таким образом плебисцит пройдет 20 октября одновременно с выборами президента. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Теперь проект закона об организации референдума и внесении изменений в Конституцию должен быть рассмотрен парламентом и одобрен депутатами. Таким образом, в Конституцию может быть включена новая отдельная глава об интеграции с ЕС.

Как пишет «TV8», на прошлой неделе депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) обратились в КС с предложением об организации плебисцита по пересмотру Конституции, чтобы внести в нее положения о евроинтеграции.

«Мы должны представить в парламент законопроект, который устанавливает дату конституционного референдума, и вопрос, на который должны будут ответить граждане во время референдума: „Поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к ЕС?“», - рассказала глава парламентской юридической комиссии Вероника Рошка.

После проведения референдума пункт о стратегической ориентации Молдовы на европейскую интеграцию планируют внести в Основной закон. В частности, преамбулу Конституции планируют дополнить словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова».

В Основной закон также предлагается включить новый пункт, который устанавливает «приоритет постановлений ЕС перед противоположными положениями внутренних законов». При этом присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться органическим законом парламента.

В марте глава государства Майя Санду предложила парламенту начать подготовку к плебисциту. До этого парламент внес поправки в Кодекс о выборах, чтобы референдум мог состояться в один день с президентскими выборами.

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